Emrah pintilikten terfi etti eşine jestin kralını yaptı

Çocukluğundan bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi. Maddi birikimlerini doğru yönetmesi ve tutumluluğuyla bilinen sanatçı, bu haliyle zaman zaman 'cimri sanatçı' esprilerinin de hedefi oldu. Cimrilik hikayeleri şehir efsanesine dönen Emrah, ezber bozdu. Sanatçı 2014'te evlendiği, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'a annelik hediyesi olarak 8 milyon TL ödeyerek aldığı Bodrum Konacık'taki villayı hediye etti. Emrah'ın villayı eşinin üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.
Öte yandan Emrah, Tayfun Erdoğan (27) Emrah’ın 1991’de evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldi. Emrah oğlunu DNA testi sonucu 1999’da kabul etti. 2013’te Tayfun’u mirasından reddetti, bir daha görüşmek istemedi.Haziran 2014’de Sibel Kirer ile evlenen Emrah’ın Elyasa (3) ve Eleysa (1) adlı iki çocuğu var.Emrah, Tayfun ile kardeşlerinin görüşmesini de istemiyor.
Emrah’ın söylendiği gibi yüzlerce değil, farklı şehirlerde üzerine kayıtlı 17 adet taşınmazı olduğu ortaya çıktı.
İşte servet değerindeki villa...
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