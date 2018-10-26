Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

Aleyna Tilki ile benzerliği tartışılan ve Emrah Karaduman'ın sanatçı Fulin, bugün teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve bomba açıklamalar yaptı. Aleyna Tilki'ye ateş püsküren sanatçı, kalçası hakkında da itiraflarda bulundu.

Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

Çıkardığı parçalarla dikkat çekmeyi başaran 33 yaşındaki Fulin, katıldığı magazin programında olay itiraflarda bulundu. Canlı yayında kalçasına photoshop yaptığını itiraf eden Fulin, “Kalçalarım çocukluğumdan beri benden ayrı bir dünya. Ne kadar kilo verirsem vereyim o hep orada duruyor.

115
Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

Hiçbir şey olmuyor maşallah. Bu fotoğrafta photoshop var. Bel oyuntusunu photoshopla yaptık. Kendi özgürlüğünü ilan eden kalçalar o zaman daha da belirgin oldu.“ şeklinde konuştu. Ayrıca Aleyna Tilki ile de benzerliği dikkat çeken sanatçı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

215
Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

BANA SALDIRIYORLAR! Programda Aleyna Tilki'ye benzetildiği için sinirlerine hakim olamayan Fulin, "Bunların yüzde 90 bilinçli bir algı operasyonu yaratmak için. Bu başından beri böyle. Bu vatandaş gerçek biri olabilir ama ben bir klip falan çıkardığım zaman örgütlenerek sahte hesaplardan bana saldırıyorlar." dedi.

315
Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

KLİBİ BENİMKİYLE AYNI 'Aleyna Tilki'yi taklit ediyor' sözlerine tepki gösteren Fulin, sözlerine şöyle devam etti: "2015 yılında çekmiş olduğum Keyf-i Halik klibinin izlediğiniz zaman benzettiğiniz vatandaşın (Aleyna Tilki) kliplerini açın. Kim önce yapmış kim sonra yapmış, kim kime benzemiş görürsünüz. Bu konuyu artık kapatıyorum.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro