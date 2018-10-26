Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

Çıkardığı parçalarla dikkat çekmeyi başaran 33 yaşındaki Fulin, katıldığı magazin programında olay itiraflarda bulundu. Canlı yayında kalçasına photoshop yaptığını itiraf eden Fulin, “Kalçalarım çocukluğumdan beri benden ayrı bir dünya. Ne kadar kilo verirsem vereyim o hep orada duruyor.
Hiçbir şey olmuyor maşallah. Bu fotoğrafta photoshop var. Bel oyuntusunu photoshopla yaptık. Kendi özgürlüğünü ilan eden kalçalar o zaman daha da belirgin oldu.“ şeklinde konuştu. Ayrıca Aleyna Tilki ile de benzerliği dikkat çeken sanatçı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.
BANA SALDIRIYORLAR! Programda Aleyna Tilki'ye benzetildiği için sinirlerine hakim olamayan Fulin, "Bunların yüzde 90 bilinçli bir algı operasyonu yaratmak için. Bu başından beri böyle. Bu vatandaş gerçek biri olabilir ama ben bir klip falan çıkardığım zaman örgütlenerek sahte hesaplardan bana saldırıyorlar." dedi.
KLİBİ BENİMKİYLE AYNI 'Aleyna Tilki'yi taklit ediyor' sözlerine tepki gösteren Fulin, sözlerine şöyle devam etti: "2015 yılında çekmiş olduğum Keyf-i Halik klibinin izlediğiniz zaman benzettiğiniz vatandaşın (Aleyna Tilki) kliplerini açın. Kim önce yapmış kim sonra yapmış, kim kime benzemiş görürsünüz. Bu konuyu artık kapatıyorum.
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