Emrah Karaduman'ın eski sevgilisinden bomba! Aleyna Tilki çok kızacak...

Aleyna Tilki ile benzerliği tartışılan ve Emrah Karaduman'ın sanatçı Fulin, bugün teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve bomba açıklamalar yaptı. Aleyna Tilki'ye ateş püsküren sanatçı, kalçası hakkında da itiraflarda bulundu.

Çıkardığı parçalarla dikkat çekmeyi başaran 33 yaşındaki Fulin, katıldığı magazin programında olay itiraflarda bulundu. Canlı yayında kalçasına photoshop yaptığını itiraf eden Fulin, “Kalçalarım çocukluğumdan beri benden ayrı bir dünya. Ne kadar kilo verirsem vereyim o hep orada duruyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

Hiçbir şey olmuyor maşallah. Bu fotoğrafta photoshop var. Bel oyuntusunu photoshopla yaptık. Kendi özgürlüğünü ilan eden kalçalar o zaman daha da belirgin oldu.“ şeklinde konuştu. Ayrıca Aleyna Tilki ile de benzerliği dikkat çeken sanatçı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

BANA SALDIRIYORLAR! Programda Aleyna Tilki'ye benzetildiği için sinirlerine hakim olamayan Fulin, "Bunların yüzde 90 bilinçli bir algı operasyonu yaratmak için. Bu başından beri böyle. Bu vatandaş gerçek biri olabilir ama ben bir klip falan çıkardığım zaman örgütlenerek sahte hesaplardan bana saldırıyorlar." dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15