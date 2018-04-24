Emniyet'ten silah kaçırma operasyonu! Hepsini satmış...

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki 'emniyetten silah kaçırma' skandalı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan S. adlı bir kadına ait iki cep telefonu ve bir bilgisayarın Emniyet’te kaybolması üzerine ortaya çıktı. 32 ayrı soruşturmada ele geçirilen 50 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 13 şarjör, 1000’i aşkın fişek ile 30 cep telefonu ve 7 bilgisayar bir polis memuru tarafından parça parça çıkarılarak satıldığını ortaya çıktı. 4 polis tutuklandı.

5 BİN LİRA TEKLİF ETTİ... Polis memuru Hüseyin Yüksek, cihazların kaybolmuş olabileceğini ileri sürerek kadına 5 bin TL ödeme yaptı. Kadının şikâyeti üzerine Yüksek’in de içinde bulunduğu şebeke açığa çıkmış oldu. Hüseyin Yüksek’in Aralık 2016’dan beri başta FETÖ olmak üzere çeşitli operasyonlarda ele geçirilen silah, bilgisayar ve cep telefonlarını şubeden çıkartarak sattığı belirlendi. Yüksek’in de aralarında olduğu 4 polis tutuklandı.

TEFECİNİN ELİNE DÜŞMÜŞ... Hüseyin Yüksek ifadesinde, Serkan Şimşek adlı tefeciden 20 bin TL borç aldığını, borcun faiziyle 40 bin TL’ye çıkması üzerine kendisine senet imzalatıldığını iddia etti. Yüksek, şöyle devam etti: “Para aradım ancak kimseden alamadım. Ben de 2006’nın sonlarında şubemizce olaylardan alınan bir Browning marka tabancayı belime takarak şubeden çıkardım, 4 bin TL’ye sattım. İlk çıkardığım silah budur.”

TEFECİYE BORCUNA KARŞILIK SİLAH VERMİŞ... Hüseyin Yüksek, iki hafta sonra tefecinin tekrar para istediğini, yardım talep ettiği Vakkas Taş’ın “Para bulamam” dediğini ileri sürerek, “Ona tanıdığım bir şahsın bir yerden ucuz silah getireceğini, silahları satabilirsek tefecinin borcunu ödeyebileceğimi söyledim. ‘Tamam getir’ dedi. Browning marka tabancayı Vakkas’a verdim. 3 bin 500 TL’yi borcuma karşılık Şimşek’e verdim” diye konuştu. Şubede başka silahların da kaybolduğunu anlatan Yüksek, “Büroda silahlar kayboluyordu ancak hiç kimse bu durumu sorgulamıyordu. Bu durumu hiç kimsenin fark etmemesi imkânsızdır” iddiasında bulundu.

46 SİLAH SATIP 120 BİN LİRA ALDIM... Sanık polis Yüksek, Taş’a bir Ruger, üç She, bir Kalaşnikof, üç Walter, 12 Glock, bir Astra, bir Beratta, bir markasını bilmediği silah, üç dört kurusıkıdan bozma olmak üzere 27 silah sattığını, 60 bin TL aldığını anlattı. Yüksek, dört kişiye toplam 46 silah satıp 120 bin TL aldığını kabul etti.

GECE ÇUVALLA ÇIKARMIŞLAR... Polis Hüseyin Yüksek, silahları verdiği Vakkas Taş’ın Ocak 2018’de intihar ettikten sonra kardeşi Ahmet’in “Vakkas ile ticaretinizi biliyorum. Benimle de yaparsan Vakkas’ın borçlarını öderim” dediğini ileri sürdü. Yüksek, şöyle devam etti: “Vakkas ölmeden önce iki veya üç She, bir Kalaşnikof ve iki üç adet kurusıkıdan bozma tabancaları gündüzden çuvala koydum. Ahmet ile gece şubeye geldik. Çuvalı Ahmet aldı ve yangın merdivenini kullanarak şubeden çıktık. 2-3 bin TL para aldım.”

FETÖ’DEN ELE GEÇEN 30 CEP TELEFONU İLE 7 BİLGİSAYARI DA SATMIŞ... Polis memuru Hüseyin Yüksek, Emniyet’te zaman zaman muhbirlik yaptığı anlaşılan Tuncer Çomakçı’ya da dördü kurusıkıdan bozma, biri Baretta toplam 15 tabanca sattığını anlattı. Silahları bir kebapçının önünde teslim ettiğini, 3 bin TL aldığını söyledi. FETÖ soruşturmalarında ele geçirilen 30 cep telefonu ve 7 dizüstü bilgisayar, iki harddisk ve bir kamerayı da 4 bin TL’ye Çomakçı’ya sattığını öne sürdü. Yüksek’in, tefecilere yapılacak operasyonları önceden Çomakçı’ya haber verdiği ve bazı ifade tutanaklarını gönderdiği de saptandı.