Emniyetten 173. yıldönümü anısına çarpıcı kısa film

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla tanıtım filmi çekti. Emniyet personeli tarafından çekilen ve montajlanan tanıtım filminde polislerin 24 saat nasıl görev yaptığı anlatıldı. Türk Polis Teşkilatı, nisan ayının ilk haftasında 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 173'üncü yıl dönümü anısına çekilen filmde polislerin 24 saat nasıl görev yaptıkları anlatıldı.

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan polislerin rol aldığı film İstanbul'da havacılık şube müdürlüğüne ait helikopterle başladı. Operasyonel birimlerin çatışma görüntüsüne yer verilen filmde, toplum destekli şube polislerinin vatandaşa nasıl dokundukları anlatıldı. Filmde, kara, hava, deniz şube müdürlüklerinin zorlu eğitim görüntüleri de yer aldı.

Anıtkabir ziyaretinin yansıtıldığı tanıtım filminde, toplumsal olaylara müdahale, bomba imhası ve terörle mücadele de anlatıldı. Kısa filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, bin 130 rakımda yer alan, konumu ve manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakan Kıble Dağı Cami de yer aldı.