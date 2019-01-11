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Emniyette skandal! Polis Emniyetten silah çalıp...

Emniyette skandal! Polis Emniyetten silah çalıp...

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki skandal, FETÖ’den gözaltına alınan S. adlı kadına ait iki cep telefonu ve bilgisayarın emniyette kaybolması üzerine ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:58 - Güncelleme: 11-01-2019 08:58

Polis Hüseyin Yüksek, “Cihazlar kaybolmuş” diyerek kadına 5 bin TL ödedi. Ancak kadın şikâyetçi olunca şebeke çökertildi. Yüksek’in başta FETÖ çeşitli operasyonlarda ele geçirilen silah, bilgisayar ve telefonları sattığı anlaşılınca onunla birlikte 4 polis tutuklandı. Yüksek, 46 silah satıp 120 bin TL aldığını kabul etti.

Gaziantep 11’inci Ağır Ceza’daki son duruşması 11 Aralık’ta yapılan davada, polis Hüseyin Yüksek’e ‘silah satma, zimmet’ dahil suçlardan toplamda 25 yılı bulan hapis cezası verildi. Ahmet Taş, 10 yıl 11 ay, Tuncer Çomakçı da 3 yıl 9 ay 25 güne mahkûm edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 09:17 Polis diye doldurdunuz eskiyayi emniyete, sucsuz bir suru polis hapiste cururken yazik bu millete yazik

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