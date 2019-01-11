Emniyette skandal! Polis Emniyetten silah çalıp...

Polis Hüseyin Yüksek, “Cihazlar kaybolmuş” diyerek kadına 5 bin TL ödedi. Ancak kadın şikâyetçi olunca şebeke çökertildi. Yüksek’in başta FETÖ çeşitli operasyonlarda ele geçirilen silah, bilgisayar ve telefonları sattığı anlaşılınca onunla birlikte 4 polis tutuklandı. Yüksek, 46 silah satıp 120 bin TL aldığını kabul etti.

Gaziantep 11’inci Ağır Ceza’daki son duruşması 11 Aralık’ta yapılan davada, polis Hüseyin Yüksek’e ‘silah satma, zimmet’ dahil suçlardan toplamda 25 yılı bulan hapis cezası verildi. Ahmet Taş, 10 yıl 11 ay, Tuncer Çomakçı da 3 yıl 9 ay 25 güne mahkûm edildi.