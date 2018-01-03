Emniyet Müdürü'nün eşi itirafçı oldu tahliye edildi...

Emniyet Müdürü'nün eşi itirafçı oldu tahliye edildi...

Hrant Dink cinayeti davasında yargılanan eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın FETÖ tutuklusu olan eşi eski polis memuru Filiz Altay'ın itirafçı olduktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Bylock kullandığı için tutuklanan Filiz Altay, Florya'da sohbetlere gittiği evde tanıştığı bir kadının telefonuna ByLock yüklediğini iddia etti. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi.

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Emniyet Müdürü'nün eşi itirafçı oldu tahliye edildi...

Reşat Altay ve eşi geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkmak isteyince havalimanında pasaportlarının iptal edildiğini öğrenmiş, yapılan araştırmada Filiz Altay adına kayıtlı telefona ByLock yüklendiği ortaya çıkmıştı. Filiz Altay, 24 Temmuz 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altay'ın 3 defa ByLock'a giriş yapıldığı belirlendi.

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Emniyet Müdürü'nün eşi itirafçı oldu tahliye edildi...

Sabah gazetesinin haberine göre 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Altay'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli tarafından hazırlanan iddianamede, Filiz Altay'ın polis ifadesine yer verildi.

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Emniyet Müdürü'nün eşi itirafçı oldu tahliye edildi...

Eski polis memuru Filiz Altay, Florya'da oturduğu binanın en üst katında bulunan komşusu sayesinde Kuran okumayı öğrendiğini, bu komşusunun 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlarında Kuran dinlemek bahanesiyle kendisini başka bir eve götürdüğünü kaydetti.

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