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Emniyet müdürüne gözaltı: Sebebi şoke etti

Emniyet müdürüne gözaltı: Sebebi şoke etti

Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürü, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin vermiş oldukları ifadeler iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alınan M.T'nin yakalanmasını sağladı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 20:15 - Güncelleme: 27-03-2018 20:15

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışma sonrasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, soruşturmayı genişletti.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI"

Soruşturma kapsamında, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alınan M.T'nin "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Sabri 27 Mart 2018 21:59 Holy denen müptezel bir kişinin yaptığı hatayı bütün kuruma maletme, o şahsı yakalayanlarda polis, polis kendi içerisindeki pisliği temizlemesini çok iyi bilir, senin gibilere ekmek çıkmaz buradan

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