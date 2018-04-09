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Emniyet Genel Müdürü Altınok: Teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadı

Emniyet Genel Müdürü Altınok: Teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 10:45 - Güncelleme: 09-04-2018 11:21

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'tan polis teşkilatı içindeki FETÖ ile mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar geldi. Sabah'a konuşan Altınok, "Şu ana kadar teşkilattan 23.000 FETÖ'cü ihraç edildi. 11.400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık" dedi.  "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" diyen Altınok'un açıklamasından dikkat çeken başlıklar şöyle:

'YERLERİNİ DEĞİŞTİRİP PASİFİZE ETTİK'... Emniyetteki FETÖ temizliği sürecini 17-25 Aralık hükümete darbe girişimi ile değerlendirmek gerekiyor. O dönemde hukuki olarak ihraç etme olanağımız olmadığı için 17/25 Aralık sonrası İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü olduğunu belirlediğimiz 35 bin polisten 8 bininin yerini değiştirerek pasifize ettik. Öncelikle istihbarat, TEM, KOM, bilgi işlem müdürlüklerini temizledik. Kumpasın merkezi olan İstanbul özelinde yönetici kadroyu tümüyle tasfiye ettik. Teşkilatta FETÖ ile mücadelede ilk ve ciddi adım böyle başlatıldı. 17-25 Aralık kumpası akabinde bu adım atılmasaydı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında emniyetin başarılı olma şansı yoktu.

'DELİL BULDUKÇA OPERASYON YAPIYORUZ'... Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan çukur-barikat terörü ile mücadele edip diğer taraftan da teşkilatımızı FETÖ'cülerden arındırma çalışmalarını yürüttük. Şu ana kadar teşkilattan 23 bin FETÖ'cü ihraç edildi. 11 bin 400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Emniyet teşkilatında FETÖ'cü olarak bilinen ve tespit edilmiş hiçbir kimse kalmadı. Ancak bu temizlik sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturmalar devam ettikçe, ifadeler alındıkça, ek deliller bulundukça kendi personelimize yönelik operasyonlar yapmaya devam ediyoruz.

GAYBUBET EVLERİ OPERASYONLARI... FETÖ ile mücadele bir süreç gerektiriyor. Dış istihbarat örgütlerinin desteklediği ve kurguladığı bir yapıyı tamamen bitirdik diyebilme noktasında değiliz. Emniyet olarak 'ardışık arama' operasyonlarını yapıyoruz. Bu TSK'ya sızmış FETÖ'cülerin tespitine yönelik önemli bir çalışmadır. Ayrıca birçok ilde FETÖ'cülerin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelen canlı hücrelere operasyonlar düzenliyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ergun 09 Nisan 2018 11:28 Erdoğan 2014 yılında seçimi kaybetseydi Türkiye, 2018'e yığınla pestenkerani(gereksiz) işten kurtulmuş olarak girerdi... O şansımızı yitirdik... Umudumuz, 2019 yılı oldu; yine Erdoğan seçilirse değişen bir şey olmaz. İç ve dış politika aynen sürer, itibar kaybı durmaz, ekonomi düzelmez, üretim artmaz, terörden tamamen kurtulamayız... Yeni bir dönem, ancak yeni bir kafayla, yani yeni ilkelerle gelir ve göreve başlarsa bütün sakatlıklar yavaş yavaş ortadan kaldırılır...

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