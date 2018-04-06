Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku...

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün kapalı otoparkında herkesi şok eden intihar. 8 Ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan emekli olan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, genel müdürlüğün otoparkında başına tabancayla ateş ederek intihara teşebbüs etti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU... Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Ünal Çoban, meslektaşlarınca kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti...