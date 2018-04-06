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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku...

ANKARA'daki Emniyet Genel Müdürlüğü binasında şok intihar... 8 ay önce emekliye ayrılan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, genel müdürlük otoparkında silahla intihar etti...

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 15:56 - Güncelleme: 06-04-2018 15:56

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün kapalı otoparkında herkesi şok eden intihar. 8 Ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan emekli olan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, genel müdürlüğün otoparkında başına tabancayla ateş ederek intihara teşebbüs etti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU... Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Ünal Çoban, meslektaşlarınca kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 16:09 Şüpheli Ölümler ülkeyi sardı!....

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