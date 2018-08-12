Emniyet duyurdu: O polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe - Bursaspor maçında "taraftarın darp edilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Fenerbahçe ve Bursaspor maçının ardından bir taraftarın darp görüntüleri yayınlanmıştı. Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklama ile bir Bursaspor taraftarının deplasman tribünü koridorlarında darp edildiğini ve konu hakkında Emniyet Müdürü ile irtibata geçtiklerini söylemişti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den maç sonu yaşanan olaylarla ilgili 'Bursaspor maçında ortaya çıkan kabul edilemez görüntüler ile ilgili gerekli girişimleri yapmış olup; Sözkonusu memur açığa alınmış ve gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.' demişti.