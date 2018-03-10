Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

İngiliz oyuncu Emma Watson ve Glee diziyle ünlenen yeni erkek arkadaşı Chord Overstreet ilişki sokaklarında ilk kez el ele görüntülendi.

Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

Harry Potter film sersinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran Emma Watson, Los Angeles sokaklarında yeni erkek arkadaşıyla birlikte ilk kez el ele görüntülendi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce konu Glee dizisiyle ünlenen ABD’li oyuncu ve müzisyen Chord Overstreet ve bir grup arkadaşıyla birlikte 90. Oscar Töreni’nden sonra düzenlenen “after party”den birlikte ayrılırken görüntülenmişti.

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Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

Konuyla ilgili New York Post’un Page Six adlı web sitesine konuşan bir kaynak, “Çıngınca görünüyor ama evet birbirleriyle görüşüyorlar, ancak Emma özel hayatını gizli tutmak istiyor” ifadelerini kullandı. Watson, Silikon Vadisi'nde çalışan teknoloji uzmanı William Mack Night ile iki yıl süren beraberliğini geçen kasım ayında sonlandırmıştı.

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Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Watson 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla beğeni toplamıştı. Watson, "Kızlar sadece temel insan haklarına sahip olmak istiyor" yazılı bir ceket giymiş ve sosyal medya hesaplarından fotoğrafını yayınlamıştı.

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Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

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