Emma Watson ilk kez görüntülendi fena yakalandı

Harry Potter film sersinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran Emma Watson, Los Angeles sokaklarında yeni erkek arkadaşıyla birlikte ilk kez el ele görüntülendi. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce konu Glee dizisiyle ünlenen ABD’li oyuncu ve müzisyen Chord Overstreet ve bir grup arkadaşıyla birlikte 90. Oscar Töreni’nden sonra düzenlenen “after party”den birlikte ayrılırken görüntülenmişti.

Konuyla ilgili New York Post’un Page Six adlı web sitesine konuşan bir kaynak, “Çıngınca görünüyor ama evet birbirleriyle görüşüyorlar, ancak Emma özel hayatını gizli tutmak istiyor” ifadelerini kullandı. Watson, Silikon Vadisi'nde çalışan teknoloji uzmanı William Mack Night ile iki yıl süren beraberliğini geçen kasım ayında sonlandırmıştı.



