Emlak kralının şaşırtan cenazesi! Böylesi ilk kez oluyor

Trinidad Tobago'da emlak kralı Sheron Sukhedo'nun cenazesi, binlerce dolarlık mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabuta koyuldu. Yakılarak son yolculuğuna uğurlanan emlak kralı için 100 bin dolarlık tören düzenlendi.

Emlak kralının şaşırtan cenazesi! Böylesi ilk kez oluyor

Trinidad Tobago'da emlak kralının cenazesi, binlerce dolarlık mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabuta koyuldu. Yakılarak son yolculuğuna uğurlanan emlak kralı için 100 bin dolarlık tören düzenlendi. Trinidad adasında yaşayan 33 yaşındaki emlak kralı ve oto alım satıcısı Sheron Sukhedo, eşinin babasının evinden döndüğü sırada yanından geçen arabada bulunan kimliği belirsiz şahsın kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Emlak kralının şaşırtan cenazesi! Böylesi ilk kez oluyor

Lüks hayatı seven genç milyoner, elli bin dolar değerinde altın bir tabuta koyulup vücudu elli bin dolar değerinde mücevher ile donatılıp cesedinin yakılacağı yere götürüldü. Saldırganı yakalayan polis, saldırganın yaklaşık bir senedir cinayeti planladığını belirtti. Emlak kralının genç yaşta hayatını kaybetmesi sonrası yakınları yıkıldı adeta.

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Emlak kralının şaşırtan cenazesi! Böylesi ilk kez oluyor

Emlak kralının cenazesinin, binlerce dolarlık mücevherlerle donatılıp, 50 bin dolarlık tabuta konulması ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

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Emlak kralının şaşırtan cenazesi! Böylesi ilk kez oluyor

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