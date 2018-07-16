Emlak Konut'un yeni genel müdürü belli oldu

Emlak Konut GYO eski Genel Müdürü Murat Kurum'un bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan koltuğa, kurum bünyesinde yeni bir isim getirildi. Hakan Gedikli Emlak GYO'nun yeni genel müdürü oldu.

Konu ile Emlak Konut GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle denildi:

"Sn.Murat KURUM'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn. Hakan GEDİKLİ'nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan GEDİKLİ'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Emlak Konut GYO'nun yüzde 49,34'ü TOKİ'ye, kalan hisse ise borsada işlem görüyor.