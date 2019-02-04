Emir Şaşmaz ölümünde şaibe mi var? Nazlı Hamarat'dan olay açıklamalar

BEYAZ TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Nazlı Hamarat hakkında çıkan bir çok iddiaya yanıt verdi. Çocuğunun babası Gaffar Aydın'ı tehdit etmekle suçlanan Hamarat, eski eşi Emir Şaşmaz cinayetine dahil bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Emir Şaşmaz ölümünde şaibe mi var? Nazlı Hamarat'dan olay açıklamalar

Eski eşi Emir Cevdet Şaşmaz’ın Ukrayna’da öldürülmesinden sonra bir türlü gündemden düşmeyen Nazlı Hamarat çocuğunun babası Gaffar Aydın'a tehdit ettiği gerekçesiyle yeniden gündemde. Çocuğunun babası Gaffar Aydın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Hamarat kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Aydın'ın iddiası ise çok çarpıcı. Aydın, Nazlı Hamarat'ın kendisine "Sonun eski eşime benzeyecek" dediği gerekçesiyle mahkemeden koruma talep etti.Mahkeme bütün bu iddialar karşısında iddianamesini hazırladı ve Nazlı Hamarat hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak koruma talebi reddedildi. Bütün bu iddiaları canlı yayında da tekrarlayan Gaffar Aydın'a cevap ise Nazlı Hamarat'tan gecikmedi.

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Emir Şaşmaz ölümünde şaibe mi var? Nazlı Hamarat'dan olay açıklamalar

Söylemezsem Olmaz programında canlı yayına konuk olan Nazlı Hamarat sevgilisi Gaffar Aydın hakkındaki iddialara cevap verdi. Hamarat "Gaffar Aydın ile geçen haziran ayında iş ilişkimiz başladı. İş anlamında hayatıma girdi daha sonra eski eşim Emir'e benzediği için mi bilmiyorum ama bazı etkileşimler oldu. Ama zamanla ben gerçekleri öğrendim. Mesela benden 20 bin TL borç para aldı sonra bende kendi ödemelerim olduğu için geri istedim ama o parayı kredi çekip ödedi ve ilk tartışmamız böyle başladı"

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Emir Şaşmaz ölümünde şaibe mi var? Nazlı Hamarat'dan olay açıklamalar

Gaffar Aydın bir çok yalanı yakaladıktan sonra 5 ekimde ayrıldığını söyleyene Hamarat "21 kasım'da hamile olduğumu öğrendim mucizevi bir şekilde. Çok kararsız kaldım bebeği aldırıp aldırmamak ile ilgili ve çocuğu dünyaya getirmeye karar verdim. Sonra babasına haber verdim hamile olduğumu. Geldi çocuğu sahiplendi ve bana sahte bir yüzük ile evlenme teklifi etti bende hemen kabul etmedim ama çocuğum babasız büyümesin diye olumlu baktım.

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Emir Şaşmaz ölümünde şaibe mi var? Nazlı Hamarat'dan olay açıklamalar

-Sonrası ise her şey normal gidiyordu ama tefecilerden 80 bin TL borç aldığını öğrendim. Bebeğimiz olacak bana kefil ol dedi bende kefil oldum ve 80 bin TL'yi ben ödedim. Ben Gaffar Aydın'ın annesine anlattım her şeyi. Annesinden de evini elinden almış çocuğumuz olarak diye.

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