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Emir Sarıgül kaç yaşında eşi Fatoş Sarıgül ve çocukları kimdir?

Emir Sarıgül kaç yaşında eşi Fatoş Sarıgül ve çocukları kimdir?

Mustafa Sarıgül'ün Hülya Köksaloğlu ile olan ilk evliliğinden olan oğlu Emir Sarıgül 1981 doğumlu. Babası Mustafa Sarıgül ile zaman zaman siyasetin içinde olan Emir Sarıgül Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evlidir. Çiftin iki kızları vardır.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 01:20 - Güncelleme: 30-01-2019 01:20

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte Mustafa Sarıgül'ün adı son günlerde sık sık anılmaya başladı. Siyasi hayatının yanı sıra özel hayatı ve evlilikleri ile de çok konuşulan Mustafa Sarıgül'ün 2 çocuğu vardır. İlk evliliğini Hülya Köksaloğlu ile yapan Sarıgül'ün bu evlilikten 1981 yılında Emir adında bir oğlu oldu. Şu an 37 yaşında olan Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evlidir. Çiftin iki kızları vardır. 

EMİR SARIGÜL KİMDİR: Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan olma oğludur. Emir’e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

1999 yılından bu yana, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesidir, 2010 ve 2013 yılları arasında da Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Babası Mustafa Sarıgül gibi siyasetle ilgili olan Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevinde bulunmuştur. Ancak 2014 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü’nün de dâhil olduğu bir takım tartışmalar nedeniyle başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. Ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiştir. Sarıgül’ün istifasının ardındaki neden ise, Hayri İnönü’nün Sarıgül’e ait olan 6 müdürlüğün yetkilerini alması gösterilmektedir.

Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evlidir. Birçok sosyal yardım projesinde birlikte çalışan ikilinin iki tane kızları vardır.

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