Eminönü'nde hareketli anlar! Polisin silahını almaya çalıştı

Fatih Eminönü'nde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan zanlı, polis memuruna saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru havaya açılan ateş sonucu seken mermiden yaralandı.

AİLESİ İLE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.K., dün Mısırçarşısı önünde bir şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak nedeniyle işlem yaptı. Gözaltına alınan zanlı savcılık tarafından serbest bırakılınca bugün babası ve abisi ile birlikte tekrar Eminönü'ne geldi.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisi hakkında işlem yapan polis memurunu darp etmeye çalışan zanlılara, yakında bulunan diğer polisler müdahale etti. Bu sırada polislerden biri havaya ateş açarak zanlıları korkutmak istedi. Seken mermi, polis memuru O.K.'yi yaraladı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yakalanan zanlılar ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.