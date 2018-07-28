Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.
Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." ifadesini kullandı.
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