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Emine Erdoğan o projeye destek istedi

Emine Erdoğan o projeye destek istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'nin Eylül ayında başlatılan ve kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeleri amacıyla milletvekillerine mektup gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 13:14 - Güncelleme: 09-02-2018 13:14

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sürdürülebilir  kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek  nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması  hedefi kapsamında 2017'nin Eylül ayında başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek  çağrısında bulundu.

Erdoğan, kendisinin himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığınca yürütülen  projeye ilişkin milletvekillerine mektup gönderdi.

Mektubuna "Ülkemizin geleceği adına önemine yürekten inandığım Sıfır  Atık Projesi'ne dair bu mektup vesilesiyle kalbi selamlarımı sunuyorum." diyerek  başlayan Erdoğan, projenin Eylül 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçkin  bir davetli topluluğunun katıldığı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldığını  hatırlattı.

Atıkların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında kontrol altına  alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi  doğrultusunda sıfır atık yönetimi eylem planı hazırlandığını belirten Erdoğan, bu  kapsamda öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Ana Hizmet Binası'nda başlatılan proje doğrultusunda önemli sonuçlar  elde edildiğini aktardı.

"980 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ"

Projenin başladığı günden bu yana 58 ton kağıt, 14 ton plastik, 3 ton  cam, 1,5 ton metal olmak üzere yaklaşık 77 ton değerlendirilebilir atığın  toplanarak ekonomiye kazandırıldığını bildiren Erdoğan, bu uygulamada yalnızca  alışkanlıkların değiştirilmesiyle 980 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 11 ton  sera gazı salınımının azaltıldığını ve 6 ton cevher kullanımının engellendiğini  ifade etti.

Erdoğan, ayrıca, sebze, meyve ve bahçe atıkları gibi organik  atıklardan elde edilen kompostun Bakanlığın ve Ankara'daki okulların yeşil  alanlarında kullanıldığını dile getirdi.

"BAKANLIĞIMIZ BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN HAZIR"

Dünyada birçok ülkenin başlıca sorunu olan atık yönetiminin,  Türkiye'de kamu ve özel sektör iş birliğiyle en iyi şekilde gerçekleştirileceğine  inandığına işaret eden Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak kamu binalarında başlatılan projenin kısa zamanda  tüm Türkiye'ye yayılması, projenin öncelikli hedeflerindendir. Türkiye'nin önde  gelen kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını,  medyayı, ilgili sektörleri ve tüm vatandaşlarımızı bu iş birliğine davet ediyor,  sizlerin de bu kampanyaya destek vereceğinize gönülden inanıyorum. Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve sıfır  atık uygulamasının yönetiminin de yapıldığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı,  projenin işleyişine dair her türlü bilgi paylaşımı ve iş birliği için hazırdır.  Nesillerimizin geleceği adına konuya ilgi ve alakanızı bekler, selam ve  saygılarımı sunarım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen  proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulanmaya başlanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Şubat 2018 14:55 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milletvekillerine mektup gönderme yeteneğinden aciz mi? Bu yetenek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan' a mı haiz. Saygılar.

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KİMDİR ?
Emine Erdoğan
EMİNE ERDOĞAN KİMDİR?

21 Şubat 1955 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Üsküdar'da büyüdü. Siirt'ten İstanbul'a gelen bir ailenin kızı. Beş çocuklu bir ailenin son çocuğu. Mithat Paşa Akşam Sanat Okulu'ndan ders notları iyi olmasına r

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