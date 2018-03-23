Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununu eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek, "Hukuki yaptırımları artırmalı, toplumu istismara teşvik eden yayınları denetim altına almalı, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeliyiz. Bakanlarımız burada, medyamız burada, ailelerimiz burada. Ortak bir gayretle çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel sorumluluğumuzdur. Çocukları güvende olmayan bir toplumun geleceği de yoktur" dedi.