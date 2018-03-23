Emine Erdoğan: "Bu konuda hukuki yaptırımlar artmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununu eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununu eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek, "Hukuki yaptırımları artırmalı, toplumu istismara teşvik eden yayınları denetim altına almalı, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeliyiz. Bakanlarımız burada, medyamız burada, ailelerimiz burada. Ortak bir gayretle çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel sorumluluğumuzdur. Çocukları güvende olmayan bir toplumun geleceği de yoktur" dedi.

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Emine Erdoğan:

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği'in (TOGEMDER) öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Biz Geleceğiz Projesi'nin tanıtımı ve bu proje kapsamında da düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu'na katıldı.

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Emine Erdoğan:

Şişli'de bir otelde düzenlenen programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iş, sanat ve akademi dünyasından isimlerle birlikte, çok sayıda davetli yer aldı.

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Emine Erdoğan:

Programın açılışında konuşan Emine Erdoğan, çocuk kelimesinin 'ihmal' ve 'istismar' kelimeleriyle yan yana gelmesinin ortada ciddi bir sorun olduğuna işaret olduğunu belirterek, "Allah'ın bize emanet olarak verdiği çocuklar, ihmal ediliyorsa, bu en büyük sorumsuzluktur. İnsanlık ayıbıdır" diye konuştu.

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