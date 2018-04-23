Emina'dan olay sözler: İftiraya uğradım

Şimdilerde 2008'de evlendiği Mustafa Sandal'dan boşanmak üzere olan Emina Jahovic, ilk kez konuştu. Önceki gün konser için Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi. Emina Jahovic, "Türk vatandaşı kimliği taşıyorum. Hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim" diyerek de memleketi Sırbistan'a taşınacağı iddiasını yalanladı.

"İlk ve son kez konuşuyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Boşanmamıza az kaldı. Barışma söz konusu değil. Beni hep haksız gösterdiler. Haklı olduğum halde bana iftiralar atıldı. Evlilik benim yüzümden bitti gibi gösterdiler ama nedeni ben değilim. Ben Boşnak bir kadınım ve Müslüman biriyim. Konuşulan ve yazılanların hiç biri doğru değil. Bitme nedenine gelirsek bunu söylemek istemiyorum; çünkü bu çok özel bir konu."