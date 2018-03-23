Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

Emina Sandal, boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Sandal'a ‘yastıklı’ taş attı. Sırp şarkıcı, eşinin evi terk etmesi üzerine ‘Bazen yastığa sarılırsın’ şeklinde paylaşım yaptı.

Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

Ünlü popçu Mustafa Sandal'la boşanma arefesinde olan Emina Jahovic, eşini sosyal medyadan iğnelemeyi sürdürüyor. Daha önce birçok kez eşinden yeterli sevgiyi görmediğine yönelik imalı paylaşımlar yapan Sırp şarkıcı, önceki gün de yalnızlığından gem vurdu.

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Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

YASTIKLARA SARILIRSIN: Musti, ayrılık kararı alınca eşi ve çocuklarının yaşadığı Çubuklu'daki villayı terk etmişti. Mustafa Sandal'dan boşanmak üzere olan Emina, ayrıca sosyal medya hesabından da soyadını silmiş ve Jahovic yapmıştı. Emina Jahovic, evinden yaptığı paylaşıma "Bazen yastıklara sarılırsın" notu düşerek yine eşine gönderme yaptı.

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Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

Bu arada Sırbistan'dan İstanbul'a gelen Jahovic Ailesi'nin Emina'yı barışmaya ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

İşte Emina'dan Musti'ye gönderme yaptığı yastıklı paylaşım...

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