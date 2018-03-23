Emina Sandal'dan Musti’ye ‘yastıklı’ taş

Ünlü popçu Mustafa Sandal'la boşanma arefesinde olan Emina Jahovic, eşini sosyal medyadan iğnelemeyi sürdürüyor. Daha önce birçok kez eşinden yeterli sevgiyi görmediğine yönelik imalı paylaşımlar yapan Sırp şarkıcı, önceki gün de yalnızlığından gem vurdu.

YASTIKLARA SARILIRSIN: Musti, ayrılık kararı alınca eşi ve çocuklarının yaşadığı Çubuklu'daki villayı terk etmişti. Mustafa Sandal'dan boşanmak üzere olan Emina, ayrıca sosyal medya hesabından da soyadını silmiş ve Jahovic yapmıştı. Emina Jahovic, evinden yaptığı paylaşıma "Bazen yastıklara sarılırsın" notu düşerek yine eşine gönderme yaptı.



