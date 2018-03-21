Emina Sandal gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Etiler’deki Papermoon Restaurant’ta yemek yedi

Emina Sandal gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal, önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Etiler’deki Papermoon Restaurant’ta yemek yerken görüntülendi. Emina Sandal mekan çıkışında“Yanınızdaki beyefendi kim?” sorularına cevap vermedi. Erkek arkadaşının adını açıklamak istemeyen Emina Sandal kafalarda soru işaretleri bıraktı.

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Emina Sandal gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

Emina, Mustafa Sandal ile ilgili olan soruları ise "Mustafa’yla ilgili soru istemiyorum. Bitti artık, konuşmam” diyerek cevapladı. Öte yandan geçen haftalarda Sırp magazin basını “Emina eski sevgilisi Marko Miskovic’e dönüyor” başlıklı haberlere imza atmıştı. Emina, Sırp basınında çıkan haberlerden sonra “Marko’yu 11 yıldır görmüyorum” demişti. Marko Miskovic de gizli ilişki iddialarını yalandı ve birbirlerini 11 yıldır görmediklerini belirtti.

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Emina Sandal gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

Ayrıca Emina Sandal, geçen günlerde Novi Pazar şehrindeki aile yadigarı evine 500 bin Euro yani 2 milyon 360 bin liraya tadilat yaptırdı. Şehirdeki normal evlerin fiyatı ise 50 bin Euro civarı.

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Emina Sandal gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı

İşte Emina Sandal ile gizemli arkadaşı...

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