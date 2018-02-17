  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emina Sandal çıldırdı! Önerisi büyük ses getirdi

Emina Sandal çıldırdı! Önerisi büyük ses getirdi

Popçu Mustafa Sandal'dan boşanma arefesinde olan Sırp şarkıcı Emina Sandal, sosyal medya hesabından çocuk istismarcılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-02-2018 16:25 - Güncelleme: 17-02-2018 16:25

Ünlü isimler, sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili açılan ‘Çocuk susar sen susma’ başlığı altında birleşti. Yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet eden ünlüler, istismar yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Çocuk istismarcıları ile ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulunan Emina Sandal, söz konusu kişilerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savundu.

''EN GÜZEL CEZAYI ONLAR VERECEKTİR''
36 yaşındaki şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı mesajda, "İdam istemiyorum. İstismarcıları bu acıyı çekenlerin ailelerine verin! En güzel cezayı onlar verecektir" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI
Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan Emina'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklamaMustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklamaMustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklamaMustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklamaHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emina Sandal çıldırdı! Önerisi büyük ses getirdi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 16:53 Acıyı çekenlere ver onlar vahşice katletsin, böyle işmi olur böyle vahşi bir düşünce olurmu,dediği gibi olsaydı herkes birbirini katletmeye başlardı,sen bana şunu yaptın sen bana yaptın artık bunlarıda yanına eklemeye başlardı

    CEVAP YAZ 3 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat