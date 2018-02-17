Emina Sandal çıldırdı! Önerisi büyük ses getirdi

Ünlü isimler, sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili açılan ‘Çocuk susar sen susma’ başlığı altında birleşti. Yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet eden ünlüler, istismar yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Çocuk istismarcıları ile ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulunan Emina Sandal, söz konusu kişilerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savundu.

''EN GÜZEL CEZAYI ONLAR VERECEKTİR''

36 yaşındaki şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı mesajda, "İdam istemiyorum. İstismarcıları bu acıyı çekenlerin ailelerine verin! En güzel cezayı onlar verecektir" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan Emina'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN