Emina Jahovic'ten Sadettin Saran sorusuna olay yanıt!

Emina Jahovic ile Mustafa Sandal çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu kulislere bomba gibi düşmüş, Sandal’ın ayrılık dedikodularını yalanlamasına rağmen evliliğin tıkandığı ve sebebin Emina’nın müsrifliği olduğu ortaya çıkmıştı. Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşan Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Emina Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.