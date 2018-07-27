Emina Jahovic'ten Sadettin Saran sorusuna olay yanıt!

Emina Jahovic ile Mustafa Sandal çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu kulislere bomba gibi düşmüş, Sandal’ın ayrılık dedikodularını yalanlamasına rağmen evliliğin tıkandığı ve sebebin Emina’nın müsrifliği olduğu ortaya çıkmıştı. Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşan Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Emina Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.
BOŞANDIĞI EŞİNİN DESTEĞİNİ MUHABİRLERDEN ÖĞRENDİ: Şarkıcı Emina Jahovic; 10 yıl evli kaldığı, iki oğlunun babası Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Jahovic, önceki akşam Etiler'deki Papermoon'dan çıkarken objektiflere takıldı. Jahovic, Ediz'le çıkarttığı single'ı eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyal medyadan paylaşarak destek olduğunu gazetecilerden öğrendi.
Habercilerin "Mustafa Bey de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı.
Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.
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