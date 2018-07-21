Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu!

Mustafa Sandal, geçen ay boşandığı eşi Emina Jahovic boşanma protokolüyle ilgili soruları yanıtladı. Jahovic, Mustafa Sandal’ın kendisi hakkında “Eşimle boşandık ama hala ona aşığım” sözlerine “Gerçekten mi? Bilmiyordum" diye cevap verdi.

Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu!

Geçtiğimiz aylarda Mustafa Sandal'dan boşanan ve adı iş adamı Sadettin Saran ile anılan şarkıcı Emina Jahovic önceki akşam Etiler’de bulunan bir restoran çıkışı görüntülendi. “Bir akrabamla yemek yedim” diyen şarkıcı, boşandığı eşi Mustafa Sandal’ın kendisi hakkında “Eşimle boşandık ama hala ona aşığım” sözlerine “Gerçekten mi? Bilmiyordum" diye cevap verdi.

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Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu!

''BERABER TATİL YAPACAĞIZ: Jahovic sözlerine şöyle devam etti: Çocuklarımız Yaman ve Yavuz’u çok seviyoruz. Onlar şimdi babalarıyla Göcek’te. Ben de pazar günü onların yanına gideceğim ve beraber tatil yapacağız” şeklinde yanıt verdi. Jahovic, zor zamanları nasıl atlattığını soran bir takipçisine ise "Ne için yaşadığımı ve savaştığımı biliyorum" diye karşılık verdi.

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Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu!

Öte yandan Sırp şarkıcı, iddiaya göre boşanmanın ardından işadamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Yazın sürpriz çifti olmaya aday ikili, magazin kulislerinde konuşulanlara göre bir haftadır gizli gizli görüşüyor.

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Emina Jahovic'i şaşırtan Mustafa Sandal sorusu!

36 yaşındaki şarkıcıyla ünlü işadamı, yakalanmamak için yoğun çaba sarf etse de geçtiğimiz gün yakayı ele verdi. Bebek ve civarında buluştukları öğrenilen ikili, çevredekiler tarafından tanınınca tedirgin oldu.

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