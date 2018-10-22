Emily Ratajkowski eşiyle öpüştüğü fotoğrafla sosyal medyayı salladı

İngiliz-ABD'li oyuncu ve model Ratajkowski geçtiğimiz şubat ayında Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan Ratajkowski ve eşi, 2 haftalık ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Sinema oyuncusu olan kocası Sebastian Bear-McClard ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel model, fotoğrafın altına "Evet iğrenciz ama dürüst olmak gerekirse hiç de umrumda değil" diyerek gelen hiçbir yorumu önemsemediğini de ifade etti.
Ani bir kararla evlenen ve gelinlik bile giymeyen Ratajkowski'nin bu gönderisi kısa süre içinde 732 bin beğeni aldı.
EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR? 7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, dünyaya geldi. Annesi İsrail babası ise Polonya asıllıdır.
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