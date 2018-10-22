Emily Ratajkowski eşiyle öpüştüğü fotoğrafla sosyal medyayı salladı

İngiliz-ABD'li oyuncu ve model Ratajkowski geçtiğimiz şubat ayında Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan Ratajkowski ve eşi, 2 haftalık ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Sinema oyuncusu olan kocası Sebastian Bear-McClard ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel model, fotoğrafın altına "Evet iğrenciz ama dürüst olmak gerekirse hiç de umrumda değil" diyerek gelen hiçbir yorumu önemsemediğini de ifade etti.