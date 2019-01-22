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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu! Haber alınamıyor

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu! Haber alınamıyor

Galatasaray'ın sezon başında talip olduğu ve Cardiff ile anlaşan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, kalktıktan bir süre sonra radardan kayboldu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 12:08 - Güncelleme: 22-01-2019 12:08

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, Fransa'nın Nantes takımından Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı kadrosuna katmıştı. Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu.

BBC ve Fransız haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre; sinyal alınamayan uçakta bulunan Arjantinli oyuncu, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a geri dönmüş ve tekrar Cardiff'e doğru yola çıkmıştı. Fransız polisinin de doğruladığı haber sonrası Sala’nın uçağı için arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi. 

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Cardiff City Kulübü, 28 yaşındaki Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı.

15 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü. Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YER ALMIŞTI
Arjantinli golcü Emiliano Sala, sezon başında Galatasaray'ın transferin gündeminde yer almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 13:20 Ondan kayboldu. Galatasaray istememiş olsaydı kaybolmayacaktı uçak.

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