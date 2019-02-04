Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında ceset bulundu

Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazına ulaşıldığı belirtildi. Uçağın fotoğrafı paylaşılırken bir de ceset bulunduğu açıklandı.



Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Manş Denizi'ndeki aramalarda Sala ile pilot David Ibbotson taşıyan uçağın enkazına ulaşıldığı ifade edildi. Enkazda bir cesetin de bulunduğunun bilgisi paylaşılırken kime ait olduğunun çalışmalarının başladığı öğrenildi.



AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti. Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, gelen son haber sonrası, "İnanamıyorum, bu bir rüya, kötü bir rüya. Çaresizim." açıklamasını yaptı.

KAMPANYA'YA İLKAY DA DAHİL OLMUŞTU

Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

UÇAK MARŞ DENİZİ ÜZERİNDE KAYBOLMUŞTU

Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.