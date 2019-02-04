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Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi. Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 07:05 - Güncelleme: 04-02-2019 07:05

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Prömiyer Lig oyuncusu EmilianoSala'yı taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildi. 

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti. 

AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ
Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.  

HAYATINDAN UMUT KESİLMİŞTİ
22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI
Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu. 

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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Kaynak : AA

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