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Emiliano Sala'nın son durumuyla ilgili flaş gelişme!

Emiliano Sala'nın son durumuyla ilgili flaş gelişme!

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bulunduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 17:16 - Güncelleme: 30-01-2019 17:16

Ajans France Press'in son dakika haberine göre; Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu. Uçaktan savrulup plaja düşen koltuk minderleri dikkat çekti.

MANŞ DENİZİNDE KAYBOLMUŞTU
Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Emiliano Sala unutulmadı

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