Emiliano Sala'nın son durumuyla ilgili flaş gelişme!

Ajans France Press'in son dakika haberine göre; Emiliano Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu. Uçaktan savrulup plaja düşen koltuk minderleri dikkat çekti.

MANŞ DENİZİNDE KAYBOLMUŞTU

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Emiliano Sala unutulmadı

Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti flaş gelişme HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Emiliano Sala'nın acı haberini antrenmanda aldılar! Gözyaşları sel oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Emiliano Sala yaşıyor mu? Ailesine yolladığı mesaj kan dondurdu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN