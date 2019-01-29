Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak su altında aranacak. Hayranlarının bağışlarıyla toplanan 260 bin sterlinle kiralanan tarama gemisi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak için su altı arama çalışması başlatılacağı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, geçen hafta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan uçak için su altı araması başlatılacağı açıklandı. Twitter

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REKOR BAĞIŞ: Aramalara devam edilmesini isteyen hayranları, bir kampanya başlatarak yaklaşık 260 bin sterlin topladı. Bağış kampanyasına Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan'ın da katkıda bulunduğu kaydedildi. Twitter

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CUMA GÜNÜ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK: Araştırmacı David Mearns, düzenlediği basın toplantısında, kiralanan bir tarama gemisi ile uçağın radardan kaybolduğu Guernsey adasında cuma günü arama çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Mearns, kiralanan geminin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış olduğunu söyledi. Twitter

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