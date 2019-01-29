Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak su altında aranacak. Hayranlarının bağışlarıyla toplanan 260 bin sterlinle kiralanan tarama gemisi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.

Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçak için su altı arama çalışması başlatılacağı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, geçen hafta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan uçak için su altı araması başlatılacağı açıklandı.

18
Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

REKOR BAĞIŞ: Aramalara devam edilmesini isteyen hayranları, bir kampanya başlatarak yaklaşık 260 bin sterlin topladı. Bağış kampanyasına Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan'ın da katkıda bulunduğu kaydedildi.

28
Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

CUMA GÜNÜ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK: Araştırmacı David Mearns, düzenlediği basın toplantısında, kiralanan bir tarama gemisi ile uçağın radardan kaybolduğu Guernsey adasında cuma günü arama çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Mearns, kiralanan geminin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış olduğunu söyledi.

38
Emiliano Sala'nın hayatından umut kesilmişti! Flaş gelişme

HAYATINDAN UMUT KESİLMİŞTİ: Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro