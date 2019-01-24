Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

Uçağı kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın kısa bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair, yaşanan olayla ilgili futbol mafyasının araştırılmasını talep etti.

Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

Fransa'nın Nantes kulübünden Galler'in Cardiff City takımına transfer olan ancak kendisini taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolmasından sonra haber alınamayan Emiliano Sala'dan umut kesilmedi. İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisi Manş denizi üzerinde kaybolan uçakta bulunan futbolcu Emiliano Sala hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uçağın düşmüş olma ihtimalinin yanında iletişimsizlikten kaynaklanan problemler üzerinde durulduğu kaydedildi.

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Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

Guernsey polisi Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasıyla ilgili 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Yapılan açıklamada ise o ihtimaller şu şekilde sıralandı:
1- Uçak başka bir yere indi ancak iletişim sağlanamadı.
2- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular oradan geçen bir gemiyle kurtarıldı ancak iletişim sağlanamadı.
3- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular, uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran sandalına bindi.
4- Uçak suya düşüp parçalandı ve yolcular da suya düştü.

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Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

SALA'NIN UÇAĞINDA SADECE 2 KİŞİ VARDI: Öte yandan uçakta pilot ve Sala'dan başka kimsenin olmadığı doğrulandı. Uçağın pilotunun ise 60 yaşındaki Dave Henderson olduğu teyit edildi.

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Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ Mİ?: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışması yeniden başlarken, ünlü oyuncunun uçaktan ailesine sesli mesaj göndererek korktuğunu söylediği iddia edildi. Dün 5 hava aracı ve 2 tekneyle yapılan aramaya bugün 2 uçakla devam ediliyor.

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