Emiliano Sala'nın eski sevgilisinden şoke eden sözler

Fransa'nın Nantes kulübünden Galler'in Cardiff City takımına transfer olan ancak kendisini taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolmasından sonra haber alınamayan Emiliano Sala'dan umut kesilmedi. İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisi Manş denizi üzerinde kaybolan uçakta bulunan futbolcu Emiliano Sala hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uçağın düşmüş olma ihtimalinin yanında iletişimsizlikten kaynaklanan problemler üzerinde durulduğu kaydedildi.

Guernsey polisi Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasıyla ilgili 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Yapılan açıklamada ise o ihtimaller şu şekilde sıralandı:

1- Uçak başka bir yere indi ancak iletişim sağlanamadı.

2- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular oradan geçen bir gemiyle kurtarıldı ancak iletişim sağlanamadı.

3- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular, uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran sandalına bindi.

4- Uçak suya düşüp parçalandı ve yolcular da suya düştü.