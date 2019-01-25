Emiliano Sala'nın acı haberini antrenmanda aldılar! Gözyaşları sel oldu

Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.
''HAYATT KALMA İHTİMALİ DÜŞÜK'': Açıklamada, "Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük." ifadeleri kullanıldı.
Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina, "Emiliano bir savaşçıdır, onun hala hayatta olduğunu biliyorum. Lütfen onu aramayı bırakmayın." dedi.
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