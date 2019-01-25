Emiliano Sala'nın acı haberini antrenmanda aldılar! Gözyaşları sel oldu

Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

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