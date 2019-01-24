Emiliano Sala yaşıyor mu? Ailesine yolladığı mesaj kan dondurdu

İngiltere Premier Lig Ekibi Cardiff City'nin dört gün önce transfer ettiği Sala'yı taşıyan uçak, pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden kalkmıştı. Uçaktan bir daha haber alınamadı.

KURTULMUŞ OLABİLİR: İngiliz polisi Sala ile pilotun kurtulmuş olma ihtimalini değerlendiriyor. Bu senaryoya göre uçak suya inmiş olabilir ve Sala ile pilot kazanın ardından kurtarma botuna geçmiş olabilir. Bir diğer olasılık da uçağın başka bir yere inmiş olma ihtimali. Polis pilot ile Arjantinli futbolcunun, bölgede geçen bir gemi tarafından da kurtarılmış olabileceğini düşünüyor.