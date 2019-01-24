Emiliano Sala yaşıyor mu? Ailesine yolladığı mesaj kan dondurdu

İngiltere Premier Lig Ekibi Cardiff City'nin dört gün önce transfer ettiği Sala'yı taşıyan uçak, pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden kalkmıştı. Uçaktan bir daha haber alınamadı.
KURTULMUŞ OLABİLİR: İngiliz polisi Sala ile pilotun kurtulmuş olma ihtimalini değerlendiriyor. Bu senaryoya göre uçak suya inmiş olabilir ve Sala ile pilot kazanın ardından kurtarma botuna geçmiş olabilir. Bir diğer olasılık da uçağın başka bir yere inmiş olma ihtimali. Polis pilot ile Arjantinli futbolcunun, bölgede geçen bir gemi tarafından da kurtarılmış olabileceğini düşünüyor.
KORKUTAN SENARYO: Bir de korkulan senaryo var. Yani uçağın doğrudan suya çakılmış olması. Halihazırda 3 uçak ve bir helikopterle havadan arama çalışmaları yürütülüyor. Ancak hava koşullarının da etkisiyle aramalara gündüz devam edilebiliyor. Gece saatlerinde ise çalışmalara ara veriliyor.
AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ Mİ?: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışması yeniden başlarken, ünlü oyuncunun uçaktan ailesine sesli mesaj göndererek korktuğunu söylediği iddia edildi. Dün 5 hava aracı ve 2 tekneyle yapılan aramaya bugün 2 uçakla devam ediliyor.
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