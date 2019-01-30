Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Arsenal, sahasında Cardiff City'yi 2-1 yendi. Londra ekibinin gollerini Pierre Aubameyang ile Alexandre Lacazette attı.
Karşılaşmada Manş Denizi'nde uçağı kaybolan ve henüz bulunamayan Emiliano Sala unutulmadı.
SALA İÇİN SAYGI DURUŞU
Sala'nın ismi maç öncesi dağıtılan program kitapçığında Cardiff City'nin kadrosunda yer alırken karşılaşma öncesi futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.
MANŞ DENİZİNDE KAYBIOLMUŞTU
Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
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