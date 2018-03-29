Emekliye bayram ikramiyesi 2018 yeni KPDK kararı ne?

Emekliye ikramiye 2018 son haber ne, emekli ve memurları 2018 yılında ne kadar bayram ikramiyesi alacak sorularının yanıtı için bugün gözler KPDK toplantısındaydı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin dört gözle beklediği yılda 2 kez bayram ikramiyesi için son karar açıklanacak. Eğer görüşme olumlu geçerse memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Masanın en önemli konusu ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi konusu olacak. İşte memura ve emekliye bayram ikramiyesi hakkında detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR: Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağkur’lular da faydalanacak. KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. Toplantıdan çıkacak haberi 12 milyon emekli vatandaş dört gözle bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK: Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının ‘en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında’ olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde 1951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2062 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE FAYDALANACAK: Toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağkur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.