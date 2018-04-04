Emekliye ayrılan vali, kentten böyle uğurlandı!

Şentürk, 41 yıl hizmet ettiği görevini tamamlayarak emekliye ayrıldığını ifade ederek şöyle konuştu: "Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl bir çok kademede görev yaptım. Edirne’den Hakkari’ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirt’te yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay'da paşalara ders olarak anlatılmış.

Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama, çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir’de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir’deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama, Kırşehir halkı beni asla unutmaz.

Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir’i seviyoruz. Dolayısıyla Kırşehir’le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabi kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek."