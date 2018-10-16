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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum Erdoğan açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum Erdoğan açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlar son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki emeklilikte yaşa takılalari çin bulunan yeni formül ne, emeklilkte yaşa takılan 6,2 milyon kişi vatandaş emekli olacak mı? İşte son Erdoğan açıklaması

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 14:40 - Güncelleme: 16-10-2018 14:40

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği son haber bugün Erdoğan'dan geldi. Yaklaşık 6.3 milyon vatandaşın kanayan yarası olan emeklilikte yaşa takılma için yeni formül bulundu mu? Erdoğan 'Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz.' diyerek emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son bilgiyi verdi. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için kurulan bir dernek dahi var.

Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor.

Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez.

BAYRAMLARDA İKRAMİYE: Ayrıca tüm emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye veriyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça emeklilerimizin de durumunu iyileştireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi bir ranta dönüştürülmemelidir. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerin bir bölümü resmi ya da gayri resmi olarak çalışmaya devam edecektir. Hakikat buyken göz göre göre Sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine neden sürükleyelim. Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Doğru ışın 16 Ekim 2018 15:14 Emekli işçileri emekli maaşlarını işçinin sahip olduğu TAHSİLE,KIDEME,UNVANA,MEDENİ DURUMUNA VE YAŞADIĞI BÖLGENİN KAÇ AY KIŞ KAÇ AY YAZ YAŞANIYOR ,bu kriterlere bakarak emekli maaşı düzenlemesi yapılması gerekiyor.Şu anda mevcut emeklilik sistemi kölelik döneminde bile yoktu.Çünkü o zaman bundan çok daha iyiydi.

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