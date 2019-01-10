Emeklilerin 498 lira fazla maaş alacaklar işte maaşın yatacağı tarih

Emeklinin 2019 ocak ayı zamlı maaşları yatıyor. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde belirlenen enflasyon miktarına göre yüzde 10.19 oranında zam alan emekliler bu ay 104,08 ile 498,51 lira arasında fark alacaklar.

KİM NE KADAR ALACAK? : En düşük emekli aylığı Aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Yüzde 10.19 zam ile birlikte rakamlar şöyle:

En düşük SSK emekli aylığı 1.747 TL'den 1.904 TL'ye,

En düşük Bağkur emekli aylığı 1.475 TL'den 1.608 TL'ye,

En düşük tarım Bağkur'lu emekli aylığı da 1.164 TL'den 1.269 TL'ye yükseldi.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR? : Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

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