Emeklilere faizsiz avans müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için maaş bağlanana kadar avans verme kararı aldı. Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabilecek.

Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

FAİZ UYGULANMAYACAK

Güneş'te yer alan habere göre; Emekli, aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede, ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.

YAZILI BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanmamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

DÜZENLEMEDEN HERKES YARARLANACAK

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.