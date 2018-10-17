  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emeklilere faizsiz avans müjdesi

Emeklilere faizsiz avans müjdesi

SGK, emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için önemli bir imkan sağlıyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 20:08 - Güncelleme: 17-10-2018 20:08

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için maaş bağlanana kadar avans verme kararı aldı. Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabilecek.

Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

FAİZ UYGULANMAYACAK

Güneş'te yer alan habere göre; Emekli, aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede, ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.

YAZILI BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanmamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

DÜZENLEMEDEN HERKES YARARLANACAK

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emeklilere faizsiz avans müjdesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro