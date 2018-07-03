  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emekli zammı Temmuz 2018 maaşı- Memur enflasyon farkı ne kadar?

Emekli zammı Temmuz 2018 maaşı- Memur enflasyon farkı ne kadar?

Memur emeklilerinin 2018 Temmuz ayı enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu bugün yanıt buldu. Memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 8.67, işçi ve Bağkur emeklileri ise yüzde 9.17 oranında zam alacak...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-07-2018 10:16 - Güncelleme: 03-07-2018 10:16

12.3 milyon memur ve işçi emeklisinin merakla beklediği gün geldi. Emekliler bugün Temmuz 2018 zammını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri net Temmuz zammı belli oldu. 

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?.. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam oranı yüzde 8.67 olacak...

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?.. Enflasyon rakamlarına göre işçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yüzde 9.17 oranında zam alacaklar... 

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. : Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti.  Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. 

Memur ve memur emeklisi maaşı : Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.
 
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.  Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emekli zammı Temmuz 2018 maaşı- Memur enflasyon farkı ne kadar? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro