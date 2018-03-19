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Emekli taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya alınacak mı?

Emekli taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya alınacak mı?

2 Nisan'dan sonra taşeron işçiler sınavına girdikleri kurumların kadrosuna geçiş yapmaya başlayacak, peki emekli olan bir taşeron işçi kesin kadroya geçebilecek mi? Daha önce hiçbir hakka sahip olmayan taşeron işçiler kadro sınav sonuçlarının ardından kamu işçisis statüsüne girecek ve yeni haklar kazanacak. Peki emekli olan taşeron işçi ne olacak, işçiler devlet memuru mu olacak, eğitim şartı aranacak mı? 20 soruda taşeron işçi sorunları

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 13:00 - Güncelleme: 19-03-2018 13:00

Taşeron işçilerin kadro sınavu devam ediyor, birçok kurumda ise taşeron kadro sınavlrı bitti kesin liste açıklandı bile. Peki ama sınava giren tüm taşeron işçiler kadroya girecek mi, emekli olan taşeron işçi ne olacak, işçilerin yeni maaşları ne kadar olacak, taşeron işçiler ikramiye alacak mı soruları kafaları karıştırdı. İşte soru ve cevaplarla yeni taşeron işçi hakları

Taşeron kadro sınavlarının ardından akıllara taşeron işçilerin kadro sonrası ne kadar maaş alacakları geldi. 2 Nisan'dan sonra kurumlara göre kadroya geçecek olan taşeron işçilerin maaşı artacak mı, hangi taşeron işçi ne kadar maaş zammı alacak detaylar haberimizde.

31 Mart'a kadar devam edecek taşeron kadro sınavlarını her kurum farklı günlerde ve farklı sorularla yapıyor. Yazılı sınavın ardından sözlü sınava girecek olan taşeron işçilerin kesin kadrosu 2 Nisan'da başlayacak. Peki taşeron işçinin maaşı kadro sonra ne kadar zamlanacak, ne kadar ikramiye alacaklar?

İşte soru ve cevaplarla taşeron işçi düzenlemesi:

1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?

Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.

2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?
Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.

3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?
Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.

4-) Eğitim şartı aranacak mı?
Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.

5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?
Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.

6-) Devlet memuru mu olunacak?
Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.

7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?
Kadroya alınmayacaklar.


 

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