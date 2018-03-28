Emekli müezzin FETÖ’den gözaltına alındı!

EDİRNE Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan geçen yıl emekli olan H.Ö. (66), kapatılan Bank Asya’daki hesap hareketleri nedeniyle gözaltına alındı.
H.Ö., işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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