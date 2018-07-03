Emekli maaşı zamlı Temmuz 2018 yeni maaşlar ne kadar oldu?

2018 enflasyon farkı ne oldu, temmuz ayı emekli zammı son durum ne araştırmaları için nefesler tutulmuştu bugün resmi açıklama saat 10.00'da geldi. 12.3 milyon memur ve işçi emeklisi Temmuz 2018 zammını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon farkını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde aylık yüzde 2.61 oldu, yıllık yüzde 15.39, oldu. Peki enflasyon farkı zammı sonrası memur emeklisi, işçi emeklisi zamlı maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerinin Temmuz 2018 zammı bugün belli oldu. TÜİK2in açıkladığı enflasyon verilerine göre memur ve emeklisine yapılacak olan zam miktarı da belli oldu. Buna göre memur emeklisine 8,67 oranında zam yapılacak. Bağ-kur ameklisinin temmuz ayı zam oranı 9,17 olarak gerçekleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Şimdi yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak.

MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI YÜZDE 6.86 ZAMLANACAK: Yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Buna göre Temmuz ayı maaşları toplamda yüzde 3,5 toplu sözleşme + 5,17'lik enflasyon farkıyla 8,67 oranında zamlanacak.

BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ: Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

İLK ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA: Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

TÜİK'in açıkladığı veriler ise şöyle;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,61 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede %4,76, ulaştırmada %2,66, ev eşyasında %2,24 ve eğlence ve kültürde %2,16 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %18,91, gıda ve alkolsüz içecekler %18,89, çeşitli mal ve hizmetler %16,79 ve lokanta ve oteller %13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,69 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Haziran 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

BEKLENTİLER HANGİ YÖNDEYDİ: TÜİK tarafından 3 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,36 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,04 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,27 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,10, en yüksek yüzde 13,20 oldu.