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Emekli maaşı Temmuz ayı zamlı ödemesi SSK'lılar ne zaman alacak?

Emekli maaşı Temmuz ayı zamlı ödemesi SSK'lılar ne zaman alacak?

Emekli maaşı zamlı Temmuz ayı ödemeleri bugün başlıyor. Milyonlarca emekli bu ay hem zamlı yeni maaşlarını hem de ek ödemelerini alacak. Peki SSK emeklileri zamlı yeni maaşlarını ne zaman ayın kaçında alacaklar? İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ödemesi tarihleri...

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 10:50 - Güncelleme: 26-07-2018 10:50

Milyonlarca emekli, emekli maaşlarına yapılan zamdan kaynaklanan fark ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), o paraların bugün yatırılacağını duyurdu. Peki SSK, Bağkur emeklileri maaş farkları kaç para, ne zaman alacak?

2 MİLYON 179 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR... SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

TOPLAM FARK ÖDEMESİ 591 MİLYON LİRAYI AŞIYOR... Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL olarak belirlendi.

İŞTE SGK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA...

Kurumumuzdan SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların 2018/Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıkları ödeme günlerinde zamlı olarak ödenecektir.

Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.179.456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka Şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında,

B- Aylıklarını her ay alanlara ise;

Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 591.133.092,16 TL’dir.

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