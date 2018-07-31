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Emekli maaşı ödemesi Ağustos'un kaçında verilecek?

Emekli maaşı ödemesi Ağustos'un kaçında verilecek?

Emekliye müjde yeni haber geldi. Milyonlarca emeklinin ağustos ayı maaşının ne zaman ödeneceği netlik kazandı. Kurban bayramı dolayısıyla emekli maaşları ağustos ayında erken yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ağustos ayı emekli maaşları 1-5 Ağustos arasında yatacak. Bayram ikramiyesinin ise 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 12:00 - Güncelleme: 31-07-2018 12:00

Emekliye müjde son haber yeni geldi milyonlarca emeklinin yüzü güldü. Emekliler Ağustos ayı maaşlarını Kurban bayramından önce alabilecekler. Bakanlık düğmeye bastı maaşlar yatıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının 1-5 Ağustos arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekliye verilecek 1000 liralık bayram ikramiyesi ise yine kurban bayramından önce ağustos ayının 6'sı ile 10'u arasında yatırılması bekleniyor. 

SSK ve Bağ-Kur’lulara erken maaş ödemesi planlanıyor. Emekliler, yaklaşan ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, ağustosta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK: Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle bu hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arifesi. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

1000 LİRALIK BAYRAM MÜJDESİ: Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını cebine koyacak..

EK ZAM GÜNDEMDE: Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken, ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranının maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.

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