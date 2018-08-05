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Emekli maaşı ayın kaçında yatacak bayramdan önce mi?

Emekli maaşı ayın kaçında yatacak bayramdan önce mi?

Emekli maaşları ayın kaçında yatacak sorusu kurban bayramı öncesi emeklilerin gündeminde. Kurbanlık alışverişlerinin başladığı bu günlerde emekliye güzel haber geldi, maaşlar ağustos ayında erken ödenecek. Tahsis numarasına göre sonu 1,3,8 olan emekliler maaşlarını 6-17 Ağustos arasında alabilecek.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 11:40 - Güncelleme: 05-08-2018 11:40

Emekliye verilecek 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman olacak soruları emeklilerin gündeminde. Kurban bayramına az bir zaman kalan emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Ağustos ayı emekli maaşları da 1000 liralık bayram ikramiyesi de Ağustos ayında erken ödenecek. Emeklilerin ağustos ayı emekli maaşlarının 6-17 Ağustos arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 1000 liralık kurban bayramı ikramiyesi ise en geç 17 Ağustos'ta SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarında olacak. 

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK: 2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılması ön görülüyor. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

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