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Emekli intibakta sonra durum ne 2018 düzenleme var mı?

Emekli intibakta sonra durum ne 2018 düzenleme var mı?

2018 emekli intibakta son durum ne intibak bekleyen emekliler için yeni düzenleme yapılacak mı? Milyonlarca emekli gözünü intibak yasasına çevirdi. Peki 2018 yılında emekli intibak yasasıyla ilgili düzenleme olacak mı?

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 16:09 - Güncelleme: 13-01-2018 16:09

Uzun zamandır beklenen emeklide intibakta son durum ne sorusu merak uyandırıyor. Yeni yıl zammı ile birlikte gündem intibak yasasına çevrildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK Anayasa Mahkemesi'nin olumlu karar vermesi durumunda intibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. Karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emeklilere, önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zam gündeme gelecek. 

NE YAPILMALI? Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. Bağ-Kur ve SGK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SGK'lılar yıla göre 5 bin ile 5.900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.  

5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • türk 13 Ocak 2018 22:12 emekliyim aynı şartlarda emekli olup farklı maaş alanların sorunlarını dillendirin tutturdunuz intibak .boş işler bunlar.grev etsek işe de yaramıyor zaten çalışmıyoruz.yaştan işe olmıyorlar allah yardımcımız olsun

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