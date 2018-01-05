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Emekli intibak yasası 2018 son durum ne Meclis'e gelecek mi?

Emekli intibak yasası 2018 son durum ne Meclis'e gelecek mi?

Emekli intibak yasası 2018 son durum ne 2000'den önce emekli olanlar için intibak yasası çıkacak mı? Milyonlarca emekli yeni zamlarına kavuşmuşken intibak yasasının çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Gelin hep birlikte intibak yasasına bakalım.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 09:24 - Güncelleme: 05-01-2018 09:24

Binlerce emeklinin beklediği intibak yasasında yeni düzenleme 2018 yılında olacak mı merak konusu oldu. Zamların gelmesiyle birlikte emekliler bir düzenleme de intibakta yapılsın istiyor. Peki intibakta son durum ne? 

Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zammını önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle öğrendi. Bu ay içerisinde yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını ceplerine koymaya hazırlanan emekliler, gözlerini intibak düzenlemesine çevirdi. 2000 yılı ve sonrasında emekliler, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi emekliler için yapılan intibak çalışmasını hatırlatarak, "Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır. Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey istiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz" dedi.

AYM'NİN GÜNDEMİNDE 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.

5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor.

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