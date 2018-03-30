  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emekli geri ödemesi nedir, kimler alabilir kaç para alınabiliyor?

Emekli geri ödemesi nedir, kimler alabilir kaç para alınabiliyor?

Emeklililk için sigorta ve prim günü eksik olanlar geri ödeme alabilir mi, kaç aylık geri ödeme emklilere geri verilebilir? Emekli olabilmek için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış ancak yaş şartını sağlamamış kişiler sigortadaki parasını geri alabilir mi? SGK bu primleri hak sahibi olanlara toplu olarak ödüyor mü soruları haberimizde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:45 - Güncelleme: 30-03-2018 12:45

Emeklililk için sigorta ve prim günü eksik olanlar geri ödeme alabilir mi, kaç aylık geri ödeme emklilere geri verilebilir? Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor.Yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri de çok önemli. Yeterli çalışma imkanı bulamayan sigortalılar gereken prim gününü dolduramıyor ve de emekli olamıyor.

Ancak bu durumda olan vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. Milyonlarca emekli olamayan sigortalı bu parayı geri alıp alamayacağını merak ediyor. Emekli olabilmek için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış ancak yaş şartını sağlamamış kişiler sigortadaki parasını geri alabilir mi? SGK bu primleri hak sahibi olanlara toplu olarak ödüyor.

EMEKLİ GERİ ÖDEMESİ(TOPTAN ÖDEME) NEDİR: Emekli geri ödemesi(Toptan ödeme), sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanmaması durumunda, sigortalının talebi üzerine adına yapılan prim ödemesinin kendisine toplu olarak iadesi şeklindeki bir uygulamadır. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

GERİ ÖDEME PARASINI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor:

1) Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak.

2) Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

TOPTAN ÖDEMEYİ KİMLER ALABİLİR: Primleri eksik ve tamamlama imkanı olmayan sigortalılar paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Fakat kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

Sağlık için ödenen primler(GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Eğer paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez de ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. geri aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.

TOPTAN ÖDEME TALEP DİLEKÇESİ

YAŞLILIK TOPTAN ÖDEME
TALEP FORMU
…………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………..

Kurumunuzun …………………………………… Nolu sigortalısıyım. Kurumunuza tabi mecburi / İsteğe bağlı sigortalılığıma son vermiş bulunuyorum. T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına ve 1479/2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmalarım bulunmamaktadır.
Kurumunuzdan veya bir başka kuruluşlardan, Yaşlılık/ Malüllük aylığı haklarından yararlanamadığımdan 1479 sayılı Kanunun 39 uncu / 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Kurumunuza yatırmış olduğum sigorta primlerimin tarafıma yaşlılık toptan ödemesi olarak verilmesini arz ederim
……./……./………..
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
(İmza):

ADRES :
…………………………………………………….
……………………………………………………..
…………………./…………………..
Telefon No:
Toptan Ödeme Tutarımı
 ………………………………………..
Şubesinden almak istiyorum.
EK :
Ek-1: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (… Adet, …. Sayfa)
Ek-2: Sigortalılık Belgesi (… Adet, …. Sayfa)

Emekli maaş kesintileri nelerdir? Emekli maaş kesintisi sorgulama…
Emekliler maaşlarını çektikten sonra genel olarak maaşlarındaki kesintilerin sebebini merak eder ve çoğu da bu kesintinin sebebini öğrenmek ister.

Milyonlarca emekli maaşlarından yapılan kesintilerin bir çok sebebi vardır. Bu sebeplerin nedenini bilmek de en doğal hakkınız. İlaç katılım payı, muayene katılım payı, icra takibi sebebiyle haciz gibi birçok nedenlerle yapılan kesintilerle ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışalım…

Emekli maaşlarındaki bu kesintilerin sebebini bilmek ve takip etmek emekli kişilerin her zaman faydasına bir durumdur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emekli geri ödemesi nedir, kimler alabilir kaç para alınabiliyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro